La Polizia Locale di Ravenna – Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore- durante controlli, al mercato settimanale di Piazza Sighinolfi, ha accertato che un ambulante con regolare licenza per la vendita di abbigliamento, poneva in vendita in aggiunta a numerosi articoli, 24 coltelli da cucina.

L’ambulante, trentenne, all’atto dell’accertamento risultava essere sprovvisto della licenza del Questore ex art. 37 TULPS per la vendita di oggetti da punta e da taglio, si procedeva per questo al sequestro .