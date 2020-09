Fridays for future: una pedalata per l’ambiente e l’energia sostenibile

Il movimento Fridays for Future torna a far sentire la propria voce e a mettere sotto i riflettori la tematica delle energie rinnovabili, grazie anche al supporto di Fiab Ravenna e Legambiente. E’ stata infatti organizzata oggi una pedalata verso Sant’Alberto in visita all’impianto agrivoltaico integrato ad attività di allevamento e caseificio realizzato dalla Tozzi Green. L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza della necessità di sviluppare impianti rinnovabili sul territorio per rispondere alla sempre più impellente necessità di una transizione energetica.