A seguito di attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica di Ravenna, è emersa la positività a Covid-19 di un insegnante di una scuola primaria di Faenza.

Immediatamente il personale ha effettuato un sopralluogo presso le struttura verificando un rigoroso rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare contagi. Conseguentemente non sono stati individuati contatti stretti fra gli alunni.

Non è stato dunque previsto l’isolamento per gli alunni, ma l’effettuazione, per loro e per personale scolastico, di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo. Sono state invece collocate in quarantena 2 maestre considerate contatti stretti.