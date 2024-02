“Il nostro partito, negli ultimi anni, ha visto, anche nel comune di Ravenna, aumentare notevolmente i propri consensi. Con l’obbiettivo di rendere il nostro partito sempre più organizzato anche in vista delle prossime elezioni europee, diventa quindi indispensabile dargli una struttura solida. A tal proposito, in qualità di coordinatore provinciale del partito, ho provveduto a nominare responsabile comunale di Fratelli d’Italia Patrizia Zaffagnini. Patrizia è persona competente e di grande esperienza politica e la sua nomina, a cui seguirà la costituzione di un direttivo comunale, rafforza non solo il partito, ma tutto il centro destra ravennate. Sono sicuro che sarà all’altezza dell’importante compito affidatole e, ringraziandola anticipatamente, le auguro buon lavoro.”

Alberto Ferrero

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale

Fratelli d’Italia: Patrizia Zaffagnini nominata coordinatore Ravenna