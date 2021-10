Pareggio senza reti al “Bolognini” di Castel Bolognese dove Sparta e Faenza hanno dato vita a una partita combattuta pur se non a ritmi altissimi.

Era la squadra rossoblù a sfiorare il vantaggio al 10’ quando una bella combinazione sulla fascia portava al tiro da appena dentro l’area capitan Mainetti che trovava la risposta da campione di Ravagli, prontissimo a deviare in angolo. Al 25’ la risposta del Faenza con Pietro Lanzoni e Riviello che però non riusciva a concludere sull’uscita del portiere. Dieci minuti dopo, ancora lo Sparta con Trombetti di testa che non dava problemi a Ravagli e di lì a poco il faentino Conti, migliore in campo, che dalla distanza mandava di poco sopra la traversa.

Nella ripresa, è ancora il Faenza che ci prova e sempre dalla distanza con Giovanni Conti che esplode una gran bordata, ma il pallone viene toccato dal portiere Bartolini che poi è pronto pure sul successivo calcio d’angolo a deviare quel tanto che basta per sbrogliare la matassa. Lo stesso estremo difensore sfiora la palla sul tiro di Giacomo Lanzoni e mette in corner. Poi è Manaresi a provarci su calcio piazzato, ma senza fortuna. Al 40’ entusiasmante azione di Nicola Albonetti che in velocità salta due avversari e si porta sul fondo dove spara a rete da posizione defilata, trovando però una deviazione che salva i rossoblù. E’ però proprio lo Sparta Castel Bolognese a costruire le ultime due pericolose occasioni in contropiede nei minuti finali con il neoentrato Russo protagonista. Prima spara alto sul servizio di Mainetti, poi costruisce un preciso assist per Luca Conti che evita Francesco Lanzoni e spara a rete, ma Ravagli si oppone con il corpo e salva la sua porta.

Il Faenza ha affrontato la gara senza il centrocampista ventisettenne Tommaso Errani che è passato al Riolo Terme nei giorni scorsi.

Sabato 31 ottobre, al “Bruno Neri”, arriva il fanalino di coda Castrocaro, con l’ex Filippo Turchi.

Sparta Castel Bolognese – Faenza 0-0

Sparta Castel Bolognese: Bartolini, Teleman, M. Albonetti (20’ pt Vergani), Gallinucci, Raccagni, Palladino, Bentini (26’ st Pirazzoli), Trombetti, De Martino (30’ st L. Conti), Mainetti, Fucci (28’ st Russo). In panchina: Landi, Allmeta, Vitiello, Bousselham, Pirozzi. All.: Mosconi

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli, G. Conti, Venturelli (34’ st N. Albonetti), Bertoni (1’ st Manaresi), Betti, P. Lanzoni (21’ st Savorani), G. Lanzoni, Riviello (34’ st Pioppo, 45’st Fossi). In panchina: Luce, Karaj, A. Galatanu, Ragazzini. All. Valdifiori

Arbitro: Alberani di Ravenna, assistenti Bissoni di Cesena e Dimonti di Ravenna

Ammoniti: Gallinucci, Trombetti, Riviello

Angoli: 3-9

Recupero: 2’-4’