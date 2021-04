Asd 100 km del Passatore comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare al Campionato Italiano di 100 km su strada che si terrà il 22 maggio 2021 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con partenza alle 10.

Sul sito ufficiale della 100 km del Passatore www.100kmdelpassatore.it è presente una sezione apposita dedicata al Campionato Italiano www.100kmdelpassatore.it/campionato-italiano-100km-su-strada/nella quale poter consultare il regolamento, la planimetria del tracciato e le modalità d’iscrizione.

Asd 100 km del Passatore, organizzatrice dell’evento, ricorda che la special edition del Campionato Italiano di 100 km su strada non è da intendersi come un evento sostitutivo della tradizionale Firenze-Faenza e si rammenta inoltre che, il vincitore del Campionato Italiano, non sarà inserito nell’albo d’oro del Passatore.