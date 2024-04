In vista delle prossime consultazioni del 8 e 9 giugno 2024 per l’elezione dei membri del Parlamento europeo, la Commissione Elettorale Comunale intende concedere la precedenza nella nomina degli scrutatori a persone che si trovino in determinate condizioni socio-lavorative.

Gli individui che attualmente si trovano in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione o che sono studenti sono invitati a comunicare la propria disponibilità per svolgere il servizio di scrutatore durante le elezioni. Questo invito è rivolto esclusivamente a coloro che sono già iscritti nell’albo degli scrutatori e sono in grado di prestare servizio nelle date e negli orari indicati.

Le elezioni si svolgeranno sabato 8 giugno 2024 dalle ore 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 23:00 circa e domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7:00 fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

È richiesto che coloro che desiderano partecipare inoltrino la propria disponibilità all’ufficio Elettorale entro il 6 maggio 2024, utilizzando i seguenti mezzi: posta elettronica (elettorale@comune.faenza.ra.it), fax (0546-691615) o presentandosi direttamente all’ufficio elettorale presso piazza Rampi n. 2 – Faenza.

Il modulo per la domanda è disponibile presso l’ufficio elettorale o può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Faenza all’indirizzo: https://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizio-Elettorale-e-Stato-Civile/Servizio-Elettorale.

È fondamentale allegare alla domanda una copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Elettorale anche telefonicamente al numero 0546 691610.