Un’auto è finita nel canale Candiano a Porto Corsini mentre era inseguita dalla Polizia.

Secondo le prime informazioni verso le pre 09.00 di questa mattina, al culmine di un inseguimento, un’auto è finita nel Candiano, a Porto Corsini.

Non si sa se la persona alla guida ha perso il controllo del veicolo finendo in acqua o è stata una mossa per sfuggire alla polizia.

Subito sono stati contattati i soccorsi, non solo dagli agenti presenti, ma anche dai passanti e pescatori presenti nel molo.

Le ricerche del corpo del guidatore dell’auto sono ancora in corso.

In aggiornamento…