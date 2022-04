Il Circolo Ricreativo Pescatori la Pantofla riparte in pieno con le proprie iniziative ed attività in vista della prossima stagione estiva. Lo fa riconfermando il proprio motto che sintetizza le finalità che sono alla base della propria vita associativa. “UN MARE CHE UNISCE. Storia, tradizioni, gastronomia”. Ritrovare quindi il gusto di stare insieme, della convivialità e dell’amore per il mare.

Primo appuntamento di rilievo La Festa del Tesseramento 2022, in programma per sabato 23 aprile nell’area del Mercatino Pescatori, antistante la sede del Circolo, con inizio dalle ore 15,30 fino alle 19. È un momento festoso di serenità e di allegria programmato in stretta collaborazione con la gestione del Ristorante del Circolo Pescatori e con la Cooperativa Pescatori di Cervia.

Sarà l’occasione per gli associati di ritrovarsi, di fare piccole degustazioni di piatti tipici della marineria cervese, allietati dalle musiche e dai canti dei “Trapozal”, i “Canterini e musicanti” del Circolo Pescatori, che tanto successo hanno avuto nella riscoperta delle musiche tradizionali del Borgo Marina e della nostra storia musicale. Farà da sfondo all’iniziativa una mostra di suggestive immagini storiche della marineria cervese.

Particolarmente allettante il menù delle piccole degustazioni: rustida di pesce azzurro, cozze di Cervia, fritto misto, risotto alla marinara, dolce, vino ed acqua.

All’appuntamento non mancheranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Cevia, ma anche dei Comuni con i quali il Circolo Pescatori ha promosso negli ultimi anni rapporti di interscambio e di collaborazione: Forlimpopoli, Budrio, Zola Predosa, Bertinoro.

Sarà anche l’occasione per rilanciare la partecipazione dei soci e la ricerca di nuove adesioni dopo due anni fortemente condizionati dalla pandemia Covid-Coronavirus e sue varianti e con la prospettiva di bonus e di opportunità concordate con la gestione del Ristorante del Circolo Pescatori.

La Festa di sabato 23 aprile costituirà l’inizio di una stagione intensa di attività. Sabato 7 maggio, sempre alle 15,30, ci sarà l’assemblea generale dei soci per discutere su bilancio consuntivo 2021, bilancio preventivo 2022 e modifiche statutarie previste dalle nuove disposizioni normative previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Circolo Ricreativo Pescatori parteciperà alle iniziative dello Sposalizio del mare, con il tradizionale stand gastronomico allestito nel Piazzale Aliprandi, nelle giornate del 27,28 e 29 maggio, con degustazioni marinare, musica e rassegne di immagini storiche. Nella serata di martedì 24 maggio, nella Biblioteca Maria Goia di Cervia, ci sarà un’anteprima culturale “Ricordando Carlo Nava”, scrittore, poeta, ideatore della Colonna Esagonale, monumento alla Marineria Cervese inaugurata nel 2013.

Il Circolo Pescatori conferma la sua partecipazione al grande evento “Cervia Città Giardino Maggio in fiore”, di cui ricorre il Cinquantesimo anniversario della manifestazione.

Punti di Forza dell’attività del Circolo Pescatori sono un nucleo di volontari che partecipano alle iniziative e agli eventi dell’Associazione, i “Trapozal” – Canterini e musicanti e ai volontari che hanno recuperato, salvaguardato e valorizzato la Barca storica Maria.

Nei mesi di luglio e di agosto, al giovedì pomeriggio alle ore 17, è in programma la tradizionale iniziativa “Aperitivo coi Pescatori”, un itinerario di visite guidate alla scoperta dello storico Borgo Marina di Cervia, che si conclude con degustazioni marinare e musiche al Circolo Pescatori. La quota di partecipazione sarà di € 8. Per iscrizioni e informazioni ci si potrà rivolgere a Cervia Turismo. L’iniziativa ha avuto un grande successo nel 2021.

Il Circolo Pescatori parteciperà alla tradizionale Festa Artusiana di Forlimpopoli, che quest’anno è in programma dal 25 giugno al 3 luglio 2022. Parteciperà inoltre a Sapore di Sale, con il tradizionale Stand gastronomico. La manifestazione quest’anno è in calendario dall’1 al 4 settembre.

Novità di rilievo del 2022 è il Centodecimo anniversario della nascita di Milano Marittima (14 agosto 1912). L’evento costituirà l’occasione per riprendere i rapporti con il Centro Studi Grande Milano, interrotto per i due anni della pandemia

Nel 2017 nella sede del Consiglio Comunale di Cervia, un Protocollo d’intesa finalizzato a sviluppare questo obiettivo: “Le associazioni Centro Studi Grande Milano e La Pantofla si impegnano congiuntamente a sviluppare una rete di relazioni e rapporti tra le due città che coinvolge istituzioni e personalità sia milanesi che cervesi, che abbiano avuto e che mantengano rapporti di amicizia e di interesse tra di loro anche attraverso manifestazioni, convegni, mostre, seminari, gite culturali e studi, rafforzando un sodalizio di radice amichevole e garantendo la continuità del rapporto di amicizia tra le due cittadinanze Il Protocollo d’intesa era stato tacitamente rinnovato. Uno degli esponenti di rilievo del Centro Studi Grande Milano era Carlo Tognoli, (Sindaco di Milano dal 1976 al 1985), scomparso recentemente il 5 marzo 2021 (era nato il 16 giugno 1938). Tognoli era particolarmente legato a Cervia. In via Marco Polo esiste ancora un villino storico degli anni Trenta della sua famiglia.

Una novità sarà l’allestimento di una mostra a cura del Circolo Ricreativo La Pantofla, dedicata a Giuseppe Palanti e la nascita della “città giardino” di Milano Marittima. La novità consisterà nel fatto che verranno riprodotte su tela ad alta definizione, in pannelli delle dimensioni di cm. 50×70 centimetri, le cartoline che riportano i quadri di Palanti su Cervia, riguardanti in particolare la marineria, la pineta e l’ambiente di Milano Marittima delle origini. Palanti era particolarmente legato alla marineria cervese, tanto che i pescatori di Cervia lo chiamavano “e’ nostar pitor” (il nostro pittore).

La festa del 23 aprile darà dunque inizio ad una stagione sociale, culturale e promozionale veramente importante.