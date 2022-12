Tra sport e solidarietà è l’ultimo evento del 2022 per il Panathlon Club Faenza, con la serata, davvero speciale, della Festa degli Auguri.

L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre (alle ore 20,15) al ristorante di “Casa Novella” in via Biancanigo 1630 a Castel Bolognese.

Al tradizionale evento di fine anno saranno due gli ospiti d’onore, le associazioni “SOS Donna ODV” e “Cosmohelp ODV” di Faenza a cui saranno consegnati i fondi ricavati dalla recente iniziativa, il torneo di burraco, organizzato dal Panathlon Club Faenza.

E’ un incontro particolare perché oltre all’aspetto sportivo di bilancio delle attività del 2022 del Panathalon Club Faenza, si toccherà l’aspetto sociale con la cena di solidarietà in un luogo di accoglienza come “Casa Novella”.

Si tratta di una associazione di volontariato che offre un servizio morale e materiale a nuclei familiari, giovani coppie e donne sole che per varie ragioni sono nel dubbio o nella tentazione di respingere una vita nascente. Il centro offre gratuitamente e con riservatezza colloquio, consiglio e assistenza alla donna che si trova in particolari difficoltà a causa della gravidanza

É anche un centro di coordinamento che mette in contatto con gli enti, i professionisti e le persone di cui una madre può avere bisogno.

La prenotazione, per motivi organizzativi, è necessaria al numero 338.8188688 (Paola Pescerelli), o via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com