A Ravenna la prima grande prova nazionale della stagione di scherma giovanile

Torna al Pala De André di Ravenna il grande appuntamento dedicato alla scherma giovanile, la prima prova a livello nazionale del gran Prix Kinder Joy of Moving di Spada. Si confronteranno in pedana per tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18, fra i 1200 e i 1300 atleti. 8 categorie Under 14. Saranno 19 gli atleti ravennati in gara.

A organizzare l’evento, come sempre, il Circolo Ravennate della Spada che anche quest’anno potrà contare sulla collaborazione del Comune di Ravenna, in particolare nelle spese per il palazzetto, e del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, oltre agli sponsor istituzionali e privati. Proprio per far fronte ai costi energivori, 15 mila euro al giorno, indispensabile anche il contributo della Federazione Italiana Scherma.

Importante invece il ritorno turistico dell’evento, con oltre mille ragazzi accompagnati per tre giorni in città dalle famiglie.