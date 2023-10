La Fenix Energia continua la marcia di avvicinamento alla prima giornata di campionato che disputerà venerdì 13 ottobre alle 21.15 al PalaBubani contro le Portuali Ravenna. La squadra di coach Manca ha affrontato in amichevole la Libertas Forlì (formazione che parteciperà al campionato di serie C) perdendo 3-1, ma giocando comunque una buona partita, test importante per trarre indicazioni tattiche.

“Siamo ancora in fase di sperimentazione – afferma coach Angelo Manca – e infatti ho cambiato molti assetti di gioco ruotando tutte le giocatrici. Forlì è migliorata molto rispetto alla scorsa stagione grazie all’inserimento di un paio di giocatrici ed è la dimostrazione che il campionato sarà molto duro, con tutte le squadre che si sono parecchio rinforzate. Riguardo all’amichevole, sono abbastanza soddisfatto: potevamo anche pareggiare 2-2 se non avessimo fallito un set point e infatti abbiamo commesso qualche errore di troppo. Sabato faremo le prove generali in un torneo che organizzeremo al PalaBubani per arrivare pronti al debutto in campionato”.

Libertas Forlì 3

Fenix Energia Faenza 1

(25-22, 21-25, 25-16, 26-24)

FAENZA: Alberti 3, Goni 7, Bertoni 0, Solaroli 5, Francesconi 5, Gorini 4, Betti 8, Emiliani 9, Cavallari 4, Guardigli 2, Maines 1, Seganti (L2), Zoli (L1). All.: Manca

NOTE. Faenza: Punti in battuta 7; Errori in battuta 11; Muri 5.

Questo il programma del triangolare che si giocherà sabato al PalaBubani. Ore 15.30: Portuali Ravenna – Fenix Energia; ore 17.30: Portuali Ravenna – Volley Team Bologna; ore 19.30: Fenix Energia – Volley Team Bologna.