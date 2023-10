Dalla pandemia in poi il numero di persone che si rivolgono alla Caritas è in continuo aumento e la crescita non si arresta. La maggior parte di queste persone, un tempo sconosciute all’ente, sono italiani. La Caritas presenterà il 9 ottobre in Seminario (alle 20.30) il dossier Povertà e Risorse riferito allo scorso anno. Nel 2022 sono 1560 le persone che complessivamente hanno chiesto aiuto. Un terzo sono italiani. 2.384 i pacchi viveri distribuiti, +72% rispetto al periodo pre-Covid. I pasti forniti dalla mensa sono 7.914, anche questi in aumento (+22%).

Quasi la metà dei richiedenti aiuto hanno un lavoro, ma non basta a garantire loro un’autonomia.

Durante la presentazione pubblica, che prende il titolo “Allargare lo sguardo, allargare i sentieri della carità”, si parlerà anche dell’alluvione, con il Centro Operativo ideato appositamente che ha coordinato il lavoro di 650 volontari (grazie al supporto di Caritas Ambrosiana, specializzata nella gestione di crisi internazionali). In questi giorni sono in distribuzione i mobili donati da Ikea.