In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Rotaract Club Faenza, in collaborazione con SOS Donna Faenza e con il patrocinio del Distretto Rotaract 2072, ha organizzato la conferenza “Femminili professionali: istruzioni per l’uso”.

L’evento si terrà martedì 2 marzo dalle ore 21 su Google Meet. Ospite d’eccezione sarà la sociolinguista e professoressa presso l’Università di Firenze Vera Gheno, con la quale verrà approfondita la tematica dell’uso dei nomi professionali declinati al femminile e il loro valore nel mondo del lavoro odierno

L’ingresso è gratuito con possibilità di offerta libera tramite PayPal: alla donazione sarà abbinata un’estrazione di premi a conclusione dell’evento. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno di SOS Donna.

Per informazioni su come partecipare e donare è possibile rivolgersi a faenza@rotaract2072.org .