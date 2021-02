Falcinelli (Pres. Ordine dei Medici): “La vaccinazione del personale scolastico non inizierà lunedì, ma l’1 marzo”

Le vaccinazioni al personale scolastico non inizieranno lunedì, ma l’1 marzo. L’annuncio dell’inizio delle vaccinazioni lunedì del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sta continuando ancora oggi a generare malumori fra i medici di medicina generale: dopo l’incontro positivo con i sindacati che ha portato alla conclusione dell’accordo, la politica infatti non ha lasciato il tempo ai rappresentanti della categorie e alle Ausl di informare i medici e di organizzare tutte le procedure. Molti professionisti hanno saputo che lunedì avrebbero dovuto iniziare le vaccinazioni dal post di Bonaccini. La realtà è però un’altra: ad oggi, negli ambulatori non sono state ancora consegnate le dosi di vaccino AstraZeneca