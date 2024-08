Faenza Shopping Park: il progetto del grande centro commerciale non è tramontato

Non è tramontato il progetto Faenza Shopping Park, il grande centro commerciale che vuole sorgere sulle ceneri de Le Perle. Dopo l’estate dovrebbe avvenire un incontro fra la società Faenza Erre e l’amministrazione comunale per fare il punto sulla situazione. Rispetto ai piani originali, il ritardo è sostanziale. La grande struttura doveva inaugurare alla fine del 2023, con negozi di piccole e medie dimensioni, una galleria a cielo aperto, la Motor Arena, ristoranti, bar, spazi all’aperto per bambini e aree verdi per animali. Quando il progetto è stato rilanciato, fra il 2021 e il 2022, quasi la metà dei punti vendita aveva pronto il contratto d’affitto. Si puntava a raggiungere il 65-70% di occupazione. Un’ulteriore spinta doveva arrivare dal progetto della Motor Arena, ma qualcosa non è andato secondo i piani e nell’estate del 2023 tutto era ancora praticamente fermo in cantiere