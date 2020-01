Il MIT ha pubblicato il DM n.578 (al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) con i divieti di circolazione per i veicoli sopra le 7,5 ton a partire dal 1° gennaio 2020.

L’ELENCO DEI DIVIETI

Tutte le domeniche seppure in orari diverse in base alla stagione (da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre dalle 9.00 alle 22.00, da giugno a settembre dalle 7.00 alle 22.00), i sabati di luglio e agosto e i venerdì nelle giornate di maggior traffico.

Elenco delle singole giornate di divieto oltre alle domeniche:

mercoledì 1 gennaio 9.00-22.00;

lunedì 6 gennaio 9.00-22.00;

venerdì 10 aprile 14.00-22.00

sabato 11 aprile 9.00-16.00

domenica 12 aprile 9.00-22.00 (PASQUA)

lunedì 13 aprile 9.00-22.00

martedì 14 aprile 9.00-14.00;

sabato 25 aprile 9.00-22.00;

venerdì 1 maggio 9.00-22.00;

martedì 2 giugno 7.00-22.00;

sabato 4 luglio 8.00-16.00;

sabato 11 luglio 8.00-16.00;

sabato 18 luglio 8.00-16.00;

venerdì 24 luglio 16.00-22.00

sabato 25 luglio 8.00-16.00;

venerdì 31 luglio 16.00-22.00

sabato 1 agosto 8.00-16.00;

venerdì 7 agosto 16.00-22.00

sabato 8 agosto 8.00-22.00;

venerdì 14 agosto 16.00-22.00

sabato 15 agosto 7.00-22.00;

sabato 22 agosto 8.00-16.00;

sabato 29 agosto 8.00-16.00;

martedì 8 dicembre 9.00-22.00;

venerdì 25 dicembre 9-22

sabato 26 dicembre 9-22.