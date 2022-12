Faenza ricorda la Liberazione

Faenza celebra la Liberazione. Con una serie di eventi la città ha ricordato il 17 dicembre e la memoria di tutti coloro che caddero nell’inverno 1944 prima che le truppe neozelandesi riuscissero ad entrare in quella che però allora era una serie di case e palazzi distrutti, a causa dei quasi cento bombardamenti abbattutisi da maggio e a causa della ritirata tedesca. Tre i momenti organizzati nella giornata di sabato: una commemorazione in via Cavour, alla lapide che ricorda i soldati indiani Sikh caduti in battaglia, la cerimonia al cimitero di guerra in memoria dei militari degli Eserciti Alleati e la deposizione dei fiori in Piazza del Popolo per ricordare tutti i caduti.