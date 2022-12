Le quattro ragazze italiane bloccate da alcuni giorni a Checacupe mentre cercavano di andare in Bolivia, sono ripartite verso Cusco, scortate dalla polizia peruviana. Un viaggio di qualche ora reso possibile anche dopo l’intervento dell’ambasciata italiana a Lima, in coordinamento con le autorità peruviane.

Le ragazze sono Giulia Opizzi, Martina Meoni e le sorelle Federica e Lorenza Zani. Dovrebbero rientrare nei prossimi giorni in Italia, tuttavia, al momento, lasciare Cusco non sembra essere immediato come riferiscono le agenzie di stampa. A causa dei disordini in Perù, infatti, l’attività dello scalo aeroportuale è notevolmente ridotta. Le quattro amiche dovrebbero prendere un aereo per Lima, la capitale, ma al momento non è ancora certo quando sarà possibile il viaggio. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è comunque ottimista in una soluzione veloce.

Oltre alle quattro ragazze, in questo momento nel Paese latinoamericano si troverebbe una cinquantina di cittadini italiani, la cui situazione sembra però essere molto meno complicata di quella vissuta dalle giovani.