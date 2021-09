Questa notte tra le ore 2 e le 3 tragedia sulla autostrada A14Bis in direzione Ravenna, una ragazza di 27anni a bordo della sua Citroen in prossimità di una curva non molto distante dalla Stazione di Servizio Sant’Eufemia per cause al vaglio degli inquirenti ha tirato dritto finendo nella scarpata autostradale. L’impatto è stato violento e la ragazza è morta sul colpo, mentre il ragazzo al suo fianco è stato trasporto in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena dagli operatori del 118 giunti sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco per estrarre le due persone e la Polizia Stradale. I due ragazzi sono entrambi residenti a Ravenna.