Dopo l’omaggio a Morricone con l’Orchestra FAB ovvero la compagine del festival Fiato al Brasile, proseguono gli omaggi ai grandi compositori con il concerto dedicato a Cesar Franck in occasione dei 200 anni dalla nascita, domenica 13 febbraio alle 11.15, nell’ambito dei Matinée Musicali al MIC all’interno della X stagione concertistica ERF & Teatro Masini Musica.

Un appuntamento di aura scaligera, con il Primo Contrabbasso solista dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala Giuseppe Ettorre, insieme al pianista di grande esperienza e sensibilità Pierluigi Di Tella, in un programma di musiche che affronterà brani non solo di Franck ma anche di Beethoven, Bottesini e Glière.

La celebre sonata in La maggiore di César Franck è al centro di questo programma, che vede il contrabbasso come strumento solista, cosa assai rara nella storia della musica classica. Composta nell’estate del 1886, può essere considerata un capolavoro nell’ambito della musica cameristica, sia per la grande espressività, sia per l’intensità lirica e la struttura formale. Si narra che, fra coloro che subirono il fascino della composizione al primo ascolto vi fu anche Marcel Proust; che poi si sarebbe ispirato a questa sonata riguardo la “petite phrase” della sonata di Vinteuil, nelle serate organizzate nel salotto di Madame Verdurin nella mirabile Recherche, serate a cui si recava con annoiata partecipazione il protagonista Charles Swann.