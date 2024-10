Sabato 19 ottobre, dalle 17:00 alle 23:00, Piazza del Popolo ospiterà “Faenza in un bicchiere”, un appuntamento per gli amanti del buon vino e della cultura enogastronomica.

Oltre 20 cantine del territorio allestiranno i propri banchi sotto i suggestivi portici della piazza, offrendo ai partecipanti un vero e proprio percorso di degustazione. Ogni cantina presenterà la propria eccellenza enologica, garantendo una varietà di proposte capaci di soddisfare anche i palati più raffinati.

L’evento sarà arricchito dalla prestigiosa selezione enologica “Albana Déi”, un’occasione per celebrare l’Albana, uno dei vitigni più rappresentativi della Romagna. Dalle 17:00 alle 21:00, Faenza aprirà al pubblico la selezione popolare del miglior Albana 2024, con l’assaggio dei 7 campioni finalisti selezionati alla cieca il 4 ottobre da una giuria tecnica di esperti del settore. Il riscontro di voto popolare dalle sette piazze che quest’anno ospitano i corner “Assaggia e Vota” dell’Albana Déi, consentirà di portare sul podio le interpretazioni risultate più gradite al pubblico.

Programma Albana Déi: - 17:30 – 18:00: Presentazione del volume “La Romagna dei Ristoranti: storie di menù”. Franco Chiarini, autore del libro, dialogherà insieme alla presidente dell’associazione “Il Lavoro dei Contadini” e altri protagonisti dell’enogastronomia locale. Saranno presenti rappresentanti di associazioni quali Chef to Chef Emilia-Romagna, Slow Food Emilia e Tempi di Recupero APS, oltre all’Assessora al Turismo del Comune di Faenza, Simona Sangiorgi. - 18:00 – 21:00: Evento “Assaggia e Vota”, riservato ai possessori del ticket “Albana Déi”, omaggio incluso nel pacchetto iniziale di Faenza in un bicchiere acquistabile presso Piazza del Popolo.

Pacchetti degustazione: 1. Pacchetto iniziale (€10): include calice da degustazione, taschina porta-calice e 4 ticket per la degustazione. In omaggio il ticket per partecipare all’evento “Assaggia e Vota” di Albana Déi. 2. Pacchetto refill (€10): include 5 ticket per ulteriori degustazioni.

Ogni cantina ha la propria autonomia nel comporre il listino prezzi durante l’evento. Sarà quindi possibile acquistare bottiglie e assaporare un calice di vino più prestigioso spendendo più di un ticket.

Durante l’intero weekend, Faenza ospiterà anche il Bell’Italia Tour, una mostra mercato dedicata alla tradizione alimentare delle diverse regioni italiane. L’evento si terrà in Piazza della Libertà da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, dalle 9:00 alle 21:00.

Le cantine partecipanti saranno:

Fattoria Zerbina, Ca’ barchi, Cantina Casadio, Zinzani Vini, Poderi Morini, Baccarini, Associazione Torre di Oriolo, Trere’ da Faenza; Canova Mevigo Casola Valsenio; Cantina Tibe’ Riolo Terme; Tenuta la Viola Bertinoro; Tenuta Uccellina Russi; Terra e Sale, Cantina Vespignano, Villa Liverzano e Bulzaga da Brisighella; Tenuta de Stefenelli Meldola; Vini De Mastro Predappio; Costa Archi Castel Bolognese; Podere Torre Mazzolano Solarolo.