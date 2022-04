Il giorno 25 aprile è in programma la Festa di San Marco, organizzata dalla parrocchia. Per consentirne lo svolgimento, dalle 8 alle 20, in via Mascagni, nel tratto compreso tra via Verdi e via Wagner, verrà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli.