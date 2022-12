Martedi’ 20 dicembre alle 21.00, nella Chiesa di San Francesco, il gruppo Voices of Joy Gospel Choir ritorna nel tradizionale appuntamento annuale del Winter Tour 2022 con musiche della tradizione Gospel e canti di Natale diretti dalla M° Daniela Peroni

Un momento in musica per la solidarietà. Il Rotary Club e il Rotaract Club di Faenza promuovono un concerto di Natale di raccolta fondi a favore della Caritas diocesana. Le attività del Rotary faentino, realtà attiva da 62 anni e che attualmente conta un centinaio di soci, vanno a sostegno delle necessità del territorio.

Lo scorso anno questa iniziativa, come da discorso introduttivo di Andrea Rava, presidente del Rotary Club Faenza , è andata a favore dei piu’ bisognosi, con aiuti per l’acquisto di beni di prima necessità, che con la pandemia si sono acuite, e anche quest’anno tutti insieme vogliamo dare il nostro contributo. Proprio per il successo di pubblico dello scorso anno, si ripete un concerto in pieno spirito natalizio e di carità, con cui coinvolgere anche tutta la cittadinanza dando un forte segnale di solidarietà”.

A 20 anni dalla sua fondazione, il Coro Voices of Joy puo’ contare su circa 70 coristi e realizza il desiderio di cantare la gioia, la preghiera e l’atmosfera di festa. I canti Gospel, enfatizzati dai movimenti del corpo nelle argentee tuniche, trasmettono una speciale energia creando un grande coinvolgimento del pubblico.

Il Gospel (in inglese “Vangelo”) affonda le sue radici negli spirituals, i tipici canti di matrice religiosa che gli schiavi afro-americani intonavano durante le loro lunghe giornate di lavoro nelle piantagioni, successivamente integrati con i messaggi cristiani ed i contenuti della Bibbia, che hanno contribuito ad arricchire il repertorio fino a quello attuale. Con all’attivo oltre 250 concerti comprese tante iniziative benefiche, il Coro Voices of Joy è una realtà consolidata che incarna la continuazione di questo percorso, testimoniando la speranza per un futuro migliore.

