Grave incidente a San Pietro in Vincoli nella mattinata di sabato 14 marzo. Un uomo, un 52enne, è uscito di strada mentre era alla guida della propria Volkswagen Passat lungo via Formella Inferiore, all’intersezione con via Formella Superiore. L’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver affrontato una curva. L’auto è così precipitata nel campo a lato della strada, andando a sbattere frontalmente contro un muretto di cemento. Gravi le conseguenze per il 52enne.