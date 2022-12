Entro il 31 dicembre dovrebbe arrivare al Ministero la richiesta per la realizzazione del parco eolico Agnes

Entro la fine dell’anno la Regione attende importanti novità per il progetto Agnes del parco eolico offshore al largo delle coste di Ravenna. Entro il 31 dicembre infatti l’azienda dovrebbe essere in grado di presentare al Ministero la richiesta per la realizzazione del parco eolico che verrà affiancato dal parco fotovoltaico e dalla produzione dell’idrogeno verde.

Agnes daltronde rientra all’interno del piano energetico triennale di investimenti varato in queste ore dall’Emilia-Romagna, piano che prevede nei prossimi tre anni investimenti sul territorio regionale per 8 miliardi e mezzo, di cui oltre 4 miliardi e mezzo di risorse pubbliche fra fondi europei, bandi governativi e stanziamenti regionali.