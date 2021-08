Strane coincidenze in via Carraretto Venturi, 2 ad Alfonsine. Questa mattina ci hanno segnalato la presenza di una gattina che miagolava vicino ai cassonetti dell’immondizia e poco distante abbiamo trovato un kit per gatto composto da una lettiera, due ciotole e un sacco di croccantini adagiati sul marciapiede.

Il tutto lascerebbe pensare ad un abbandono, quindi ad un reato, ma vogliamo per il momento pensare che si tratti solo di una coincidenza.

Abbiamo già verificato con il vicinato e la gattina non è mai stata vista prima di oggi in quella zona. Chiediamo a tutti di verificare bene la foto per ricevere qualche informazione in più che potrebbe risultare utile per le indagini se dovesse trattarsi di abbandono.