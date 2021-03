I centralini telefonici della Polizia locale, in questi giorni, sono stati raggiunti da un volume atipico di chiamate, naturalmente riconducibile al bisogno di informazioni da parte della cittadinanza.

Per tale ragione i tempi di attesa si sono, talvolta, notevolmente protratti.

Al fine di fronteggiare l’attuale esigenza, il servizio è stato potenziato, per fornire riscontro alle richieste di informazioni non urgenti, protraendo i tempi di risposta del mattino, dal lunedì al venerdì, fino alle 12, in aggiunta al servizio pomeridiano che va dalle 14 alle 18. Il sabato l’orario stabilito è dalle 8 alle 9.

La Polizia locale ricorda a tutti che, oltre alla risposta telefonica per “emergenze” ed “urgenze” (assicurata per l’arco di tutte le 24 ore del giorno, attraverso i numeri 0544-219219 e 0544-482999 – opzione 1), il servizio di “Informazione, senza carattere d’urgenza“, viene normalmente offerto tramite il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre alla ricezione degli utenti presso gli sportelli di via D’Alaggio, attraverso i numeri 0544-482912 e 0544-482999 – opzione 2.

Il Comandante Andrea Giacomini si scusa con i cittadini che non dovessero aver ricevuto, nei giorni scorsi, un’adeguata risposta al proprio bisogno.