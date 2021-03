Il Presidente de Il Lavoro dei Contadini, Lea Gardi, dopo i sei giorni in cui si sono svolti i Lòm a Mêrz, ci racconta: “La presenza della pandemia Covid 19, non ci ha permesso di avere anche per questa edizione del 2021 una presenza “fisica” nelle aie, per cui avevamo invitato le persone a seguire sui social e sul nostro sito (ilavorodeicontadini.org) le dirette e i video realizzati per l’ occasione con il tema dei fuochi e delle favole della tradizione.

Il risultato ottenuto è andato ben oltre alle previsioni più ottimistiche! Grande l’attenzione, infiniti i “mi piace”, altissimo il numero di coloro che hanno partecipato alle dirette e che hanno poi cliccato, visto e commentato gli oltre 15 video prodotti per l’occasione dai soci e da chi ha aderito all’ evento!”.

Il Presidente poi informa che, al termine dei Lòm a Mêrz, in occasione del quarto anniversario della scomparsa del fondatore dell’associazione “Il lavoro dei Contadini, Italo Graziani, venerdì 5 marzo, alle ore 20.00, sulla pagina Facebook della realtà culturale sarà pubblicata una video testimonianza a lui dedicata, prodotta e curata dal fotografo e giornalista Mirco Villa.

“Vogliamo ricordare un Uomo appassionato della terra e delle tradizioni, che ha sempre lavorato per salvaguardare il patrimonio culturale e artigianale del territorio della Romagna, intrecciando rapporti umani sempre con il sorriso e l’umiltà che lo hanno reso unico e speciale”.

Il Lavoro dei Contadini ringrazia tutte le persone e le istituzioni pubbliche e private che hanno collaborato e contributo alla buona riuscita di questa ventunesima edizione dei fuochi, sperando che al più presto sia di nuovo possibile incontrare tutti coloro che in questa occasione ci hanno voluto dedicare qualche minuto del loro tempo, non solo sul web, ma anche nelle aie, per riscoprire assieme le tradizione rurali, i prodotti tipici eno-gastronomici, i lavori degli artisti artigiani, approfittando della proverbiale ospitalità della Romagna!”.

“IL LAVORO DEI CONTADINI” nasce dalla volontà “spontanea e autonoma” di gruppo di Imprenditori agricoli della Provincia di Ravenna che si incontrano nel 2000 in occasione della partecipazione ad un corso di formazione professionale organizzato da Agrisystem srl.

Dal 2008 si è dato la forma di Associazione, con oggi 20 soci, che rappresentano altrettante imprese agricole e agrituristiche della Romagna. “Il lavoro dei contadini” è il nome che Paul Scheuermeier aveva dato come titolo a due volumi nati da un lungo viaggio nelle campagne Italiane dopo la prima guerra Mondiale. “IL LAVORO DEI CONTADINI” è quindi un gruppo di Imprenditori agricoli, che a secondo delle occasioni e degli eventi coinvolge anche altre aziende agricole, artigiani, artisti, istituzioni ed enti, che condividono il loro obiettivo primario: la promozione del territorio, nell’ ottica della valorizzare dei propri prodotti tipici, attraverso il recupero delle tradizioni, delle arti e della cultura contadina, dei valori “antichi” della campagna.