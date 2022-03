E’ partito mercoledì 2 marzo da Forlì il percorso della CISL FP Romagna verso le elezioni RSU che si terranno il 5, 6 e 7 aprile e vedrà convolti tutti i lavoratori della pubblica amministrazione.

“I nostri candidati sono 324 in tutta la Romagna – afferma il segretario generale della CISL FP Romagna Mario Giovanni Cozza- tra funzioni locali, funzioni centrali e sanità pubblica: 128 candidati RSU nella provincia di Ravenna; 119 a Forlì Cesena; 77 nella provincia di Rimini; 99 sono i candidati CISL all’interno di AUSL Romagna.

La CISL FP Romagna ha deciso di riunire tutti i suoi candidati in un momento formativo che avvicini i candidati alla conoscenza del ruolo, sull’importanza del lavoro di squadra, all’impegno e alla necessità di essere partecipi del cambiamento nelle pubbliche amministrazioni .

“Questo sarà solo il primo di altri momenti formativi dedicati, perché crediamo che i lavoratori che si candidano a diventare Rappresentanti Unitari dei lavoratori (RSU) debbano essere preparati alla contrattazione che li aspetta e debbano essere formati sui contratti del loro comparto. Questo perché vogliamo essere protagonisti all’interno dei posti di lavoro per rappresentare al meglio i bisogni dei nostri colleghi attraverso la nostra candidatura come RSU, per valorizzare il lavoro pubblico, sostenendo la crescita professionale ed economica dei lavoratori del pubblico impiego e rafforzare la conciliazione vita e lavoro attraverso gli istituti contrattuali”.