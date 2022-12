Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu negli stabilimenti Apofruit di San Pietro in Vincoli, Lavezzola e Faenza. La Flai Cgil si è confermata la sigla sindacale di riferimento nell’importante cooperativa ortofrutticola che in provincia di Ravenna occupa 374 tra lavoratrici e lavoratori.

La Flai Cgil, con il 68% dei consensi, ha eletto 8 delegati sui 12 da assegnare. Siamo di fronte a un risultato non scontato, il cui merito va riconosciuto al lavoro svolto in questi anni dalle rappresentanze sindacali della Flai.

“Il risultato ottenuto non può che renderci soddisfatti – commentano Laura Mazzesi e Giuseppina Imbrenda della Flai Cgil di Ravenna -. Il rinnovo della Rsu è sempre un passaggio rilevante di partecipazione e democrazia in tutte le aziende, specie per una cooperativa storica del territorio come Apofruit. Questa importante affermazione – continuano le sindacaliste – ci consegna anche una responsabilità che onoreremo con sempre maggiore determinazione e unitariamente negli impegni che ci attendono, per primo il rinnovo del contratto integrativo regionale di gruppo”.