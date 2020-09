Nuovo incontro pubblico organizzato dalla Lega in vista del voto del 20-21 settembre. A Faenza, martedì 15 settembre, arriverà il Senatore Alberto Bagnai per parlare con il candidato sindaco Paolo Cavina delle prospettive economiche di Faenza. L’iniziativa è fissata per le ore 19 al bar Bellini in Piazza del Popolo. L’incontro elettorale vedrà la partecipazione anche dell’Onorevole Jacopo Morrone.