Domenica prossima, 20 settembre, il prestigioso Gran Premio Nuvolari, gara internazionale di regolarità per auto storiche, farà tappa a Faenza a partire dalle ore nove, nel corso dell’ultima sezione della manifestazione che riporterà i partecipanti all’arrivo di Mantova; il lungo serpentone di vetture di gran pregio, centoquaranta in totale, attraverserà tutta la città manfreda, Corso Europa, Corso Saffi, Corso Mazzini, Via Oberdan, sostando in Piazza del Popolo per un controllo a timbro gestito, come l’anno passato, dal Team Top Driver; in piazza sarà presente anche l’Alpha Tauri con le proprie vetture e i propri tecnici, una bella occasione per festeggiare il recente successo di Monza.

Top Driver invece esporrà il proprio celebre Ford Mustang e la “new entry” la Ford Gt40, già protagonista in passato della “24 Ore di Le Mans”. Ai partecipanti verrà offerto un particolare omaggio floreale abbastanza inusuale e che verrà rivelato in quella sede

Top Driver organizzerà anche,sabato 19, nella mattinata, in Piazzale Maestri del Lavoro di Faenza,un corso di guida sicura,aperto alla cittadinanza.