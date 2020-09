Alessio Grillini, capolista di Italia Viva in vista delle elezioni del 20-21 settembre, torna ad affrontare i temi della sicurezza e dello sport, entrambi al centro di questi giorni di campagna elettorale: “Con Massimo Isola è stato messo a punto un programma efficace, che parte da una video sorveglianza di nuova generazione, per arrivare ad un aumento dei punti di illuminazione e della loro efficacia, un aumento dell’organico della polizia municipale e delle dotazioni in uso, il riportare luce non solo fisicamente, ma rigenerando e ripensando le zone che lo richiedono, come il progetto ai nastri di partenza per il quartiere della Cavallerizza” – spiega Grillini a proposito di uno dei luoghi “conteso” dai due principali schieramenti in campo.

A proposito dello sport, invece, Grillini avanza alcune proposte: “L’impegno di segnare con cartelli che richiamano al distanziamento alcuni percorsi battuti dai ciclisti, come ormai in europa ed in altri comuni avviene, sposando così di fatti la sicurezza dello sportivo e del ciclista. Lo sport, che va sostenuto, cucendo attorno ad ogni realtà un abito sartoriale, in base ad esigenze di accessi e di tipologia di lavoro (spazi). Un mondo dove si dovranno premiare quelle realtà in grado di esercitare formazione, aggregazione sociale e culturale, per giovani e meno giovani. Perché il futuro guarda ad un mondo basato su uno stile di vita sano ed in equilibrio con la natura. Un movimento dello sport sostenuto anche con infrastrutture nuove e quindi maggiormente accessibili. Il mio impegno politico continuerà a sostenere con fermezza queste importanti iniziative messe oggi messe in campo”.