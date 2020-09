Il Gruppo Fotografia Aula 21 apre l’Anno Fotografico 2020 2021 con una tre giorni di appuntamenti al DO Nucleo Culturale, in via Cavour 7.

“Venerdì 18 alle ore 19.00 presenteremo la Mostra Temporanea Rijeka, frutto della Missione Fotografica a Fiume svoltasi il 21, 22 e 23 febbraio. Alle 21.00 poi, presenteremo l’Anteprima della nostra prima pubblicazione, QUATTROMURA; con prefazione di Gloria Ghetti, l’edizione unisce due Progetti che l’Associazione ha realizzato sul periodo di quarantena e sulla pandemia da Covid-19”.

“Sabato 19, alle 21.00 presenteremo AU2A 1NSEGNA, il format del Gruppo Fotografia dedicato ai ragazzi e ragazze di prima e seconda superiore. Un percorso differenziato di 15 incontri, dedicato alla scoperta della fotografia, dalla tecnica alla pratica, allo stimolo alla creatività. Oltre alle lezioni frontali, anche tanti laboratori pratici, con tanto di Uscita Fotografica finale e Mostra, da realizzarsi con i corsisti”.

“Domenica, alle 21.00, inaugureremo a tutti gli effetti l’Anno 2020 2021, con una chiacchierata dedicata ai Progetti futuri e alle mete della nostra Associazione. La tre giorni si chiuderà con un brindisi e un po’ di musica, nella splendida cornice del DO”