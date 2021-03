Due mesi positivi per BNI Maioliche

Ottimi risultati per il capitolo faentino di BNI (Business Network International). Il gruppo di imprenditori che ha realizzato affari per oltre 260mila euro, scambiando 339 referenze che all’interno della “squadra” sono totalmente gratuite. 18 gli ospiti che hanno partecipato ai meeting del venerdì mattina. All’interno di una breakout room si è sviluppato anche un progetto turistico che unisce, con Dante, l’enogastronomia e l’accoglienza della Romagna-Toscana. Un video promozionale è in fase di montaggio e Dante ha già fatto tappa anche a Faenza.