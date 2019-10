A fine ottobre si terrà a Gohueng un festival dedicato alla promozione di un particolare frutto locale: lo Yuzu.

Durante il festival diversi esponenti provenienti da tutta Europa utilizzeranno questo frutto per realizzare diversi pietanze e non poteva mancare uno dei prodotti per cui l’Italia è famosa nel mondo: il gelato.

A rappresentare il gelato artigianale italiano sono stati chiamati, di ritorno dallo Sherbeth Festival di Catania, Giorgio Urso Calè e Diletta Renna titolari della Gelateria Il Divino di Via Mazzini che dovranno cimentarsi in questa nuova avventura.