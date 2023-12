Nei giorni 8-9-10 dicembre si rinnova l’appuntamento di solidarietà promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – per la raccolta fondi a sostegno della ricerca contro le malattie del sangue. Grazie all’impegno di migliaia di volontari la Buona Stella AIL colorerà di rosso le principali piazze italiane!

L’elenco aggiornato delle piazze e le giornate di distribuzione delle stelle è disponibile sul sito: ailravenna.it/come-aiutarci/stelle-di-natale-ail/

Per AIL Ravenna questo è un appuntamento fondamentale perché, insieme alla Campagna delle Uova di Pasqua, costituisce una delle raccolte fondi più importante per l’Associazione. Grazie alle offerte raccolte durante la Campagna Natalizia, AIL Ravenna continua a garantire i servizi di assistenza al malato onco-ematolgico su tutta la provincia di Ravenna: Assistenza Medica e Psicologica a domicilio per pazienti in fase avanzata di malattia e per i loro famigliari, il sostegno all’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale di Ravenna (grazie all’acquisto di attrezzature e strumentazioni e al contributo per la ristrutturazione degli ambulatori), trasporto in ospedale per i pazienti ematologici, assistenza in day hospital e in reparto.

Importante anche il contributo alla Ricerca Scientifica, con il sostegno alla Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche) per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche.

Per tutti questi motivi siamo certi che non verrà a mancare il sostegno del pubblico e ci aspettiamo un’ampia affluenza nelle piazze e presso i punti di distribuzione convenzionati che si possono trovare sul nostro sito: www.ailravenna.it

Anche la Delegazione AIL Stefano Pirini di Cervia sarà presente con un proprio banchetto di distribuzione delle Stelle, in Viale Roma n. 3 – davanti al negozio La Lunetta – a partire da giovedì 8 dicembre. Presso la Delegazione sarà inoltre possibile scegliere fra i doni solidali proposti da AIL Ravenna: la Baggie (novità 2023), il panettone Flamigni, i nocciolati Rovelli, le sfere natalizie Gilardoni, i braccialetti “Stellina”. Per prenotazioni contattare Melita Dal Pozzo tel. 338 3759396

Le Stelle AIL verranno distribuite anche dall’Associazione Francesca Fontana, che da anni collabora e sostiene AIL Ravenna, presso la Pieve di Pisignano domenica mattina 10/12; prenotazioni al n. 339 5770401 Licia Quercioli e saranno disponibili anche alla Farmacia di Castiglione Via Ragazzena 2 fino ad esaurimento.