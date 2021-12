Ha riaperto il presepe di San Francesco. Dopo la mancata apertura l’anno scorso a causa della difficile situazione pandemica, il presepe meccanico, ideato da padre Giovanni Lambertini e ora portato avanti da un gruppo di volontari coordinato da Roberto Gorini, è tornato ad accendere le tre grandi scene che costituiscono una delle piccole meraviglie di Faenza. Molte come ogni anno le novità, intenso il lavoro per far ripartire il presepe dopo l’anno di pausa.