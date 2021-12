Sabato scorso 18 dicembre si è tenuta l’assemblea ordinaria di Atletica 85 Faenza BCC finalizzata alle elezioni del Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2023.

Si tratta di un momento importante per la vita della società sportiva per indicare la direzione alle iniziative organizzate ed alle scelte strategiche che saranno prese per far crescere e migliorare le attività svolte.

All’esito della riunione, in cui sono stati ricordati i numerosi successi sportivi ed organizzativi del biennio del tutto particolare appena trascorso, sono stati eletti i seguenti 9 consiglieri: Bassetti Daniele, Bondi Beatrice, Carugati Luca, Casadio Andrea, De Vita Pasquale, Mariani Luigi, Morigi Bruno, Panigadi Francesco e Visani Carlo.

Il nuovo consiglio direttivo, riunitosi dopo l’assemblea, ha poi attribuito le seguenti cariche:

Presidente Carlo Visani;

Vicepresidente Beatrice Bondi;

Tesoriere Daniele Bassetti;

Segretario Andrea Casadio.