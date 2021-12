Questa mattina insegnanti e allievi delle scuole di musica Sarti e Artistation di Faenza hanno regalato un momento musicale alla città. La Xmas Marching Band è partita da via Pistocchi 16, nei pressi dell’ingresso di Spazio Ceramica Faenza e si è diretta davanti alla fontana monumentale in piazza della Libertà dove ha eseguito alcuni brani della tradizione suscitando l’ammirazione e la curiosità di tanti passanti. Successivamente il percorso in musica è ripreso lungo corso Saffi. Un momento di auguri alla città, organizzato e offerto dall’Ente Ceramica Faenza e del Comune.