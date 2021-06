L’ Associazione Amici della Cardiologia ODV, ha donato alla Cardiologia dell’ospedale di Faenza un ecocardiografo tascabile (V-scan, General Electric). Questo strumento per le sue caratteristiche di praticità e maneggevolezza nell’impiego, risulta utile nella valutazione cardiologica. In particolare nei pazienti ricoverati e allettati ed è stato particolarmente impiegato in questo periodo di pandemia da Sars-Cov-2.

L’Associazione è operativa dal 1988 sul territorio faentino, ed impegnata in iniziative di prevenzione e supporto strumentale in favore della Cardiologia Ospedaliera

La Cardiologia e il Presidio Ospedaliero di Faenza ringraziano l’Associazione Amici della Cardiologia di Faenza per il prezioso contributo all’attività clinico-diagnostica ai professionisti del reparto.