Nella Romagna Faentina il progetto Edu#care: migliorare il sostegno alle famiglie più vulnerabili

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina ha avviato il progetto Edu#care, sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per intercettare precocemente il bisogno di supporto alla genitorialità e sostenere tempestivamente le famiglie in situazioni di vulnerabilità. Il progetto punta in sostanza a creare una rete per implementare il sostegno alle famiglie, ritenute più vulnerabili, anche a seguito del periodo pandemico, con bambini fra gli 0 e i 6 anni di età. Quattro le strategie messe in campo.