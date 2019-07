Domenica 28 luglio è programmata la 26^ edizione del Triathlon di Faenza, manifestazione sportiva organizzata dal Team multisport Faenza Triathlon, il cui ricavato sarà destinato per progetti umanitari e di promozione sociale.

La gara prevede tre prove, che nelle categorie Senior e Junior sono sulle distanze di 750 metri per il nuoto, 22 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa, e altrettante prove, ma su distanze minori, nelle categorie riservate ai partecipanti più giovani.

Numerose le modifiche alla viabilità previste domenica a Faenza per garantire il regolare svolgimento della gara.

Domenica 28 luglio, dalle ore 6.00 alle 24.00, divieto di circolazione e sosta in tutta l’area di piazzale Pancrazi, compresa dall’entrata nel parcheggio da via Oberdan fino al parco Bucci.

Nell’area del piazzale compresa dall’entrata della piscina al parco, il divieto sarà in vigore già dalla mattina di sabato 27 luglio.

Sempre domenica 28 luglio, dalle ore 8.00 alle 14.00, divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore, esclusi residenti e mezzi di soccorso, nelle seguenti strade: via Graziola, via Sant’Orsola (da via Graziola a via Celle), via Portisano (da via Graziola a via Montevecchi), via Oberdan (da via Medaglie d’Oro a via Volta), viale Risorgimento (da via Graziola a via Cittadini), via Vittorio Veneto (da via Oberdan a via Montevecchi) e via Montevecchi.

Divieto di circolazione anche nel vialetto di via Marozza, compreso tra il vialetto pedonale e la recinzione del parco Bucci.

Sempre nella stessa fascia oraria (8.00-14.00) domenica sarà inoltre vietato il transito anche a pedoni e biciclette nei vialetti pedonali intorno al parco Bucci: in via Medaglie d’Oro, via Marozza, lato ferrovia, e via Oberdan.