Domenica 18 febbraio piazza Ferniani, tra via Bettisi e via Mazzanti, ospita il ‘Carnevale della Comunità’, un pomeriggio tutto dedicato ai bambini in maschera arricchito da una serie di piccoli eventi, giochi in legno e da uno spettacolo di circo e musica dal vivo.

L’appuntamento prenderà il via alle 15 con il Truccabimbi, i giochi in legno e un piccolo market. Alle 16.15 spettacolo di circo con la compagnia Ma.Re. e alle 16.45 la rottura della grande pignatta. Alle 17.15 si darà il via alla musica dal vivo con il gruppo ‘Buoni Motivi’, Claudio Toschi e Valentina Carati.

L’evento, che offrirà alle famiglie l’opportunità di un pomeriggio di divertimento, è gratuito e aperto a tutti.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Faenza in collaborazione con Mattia Verbeni, Mara Altini, Faenza C’entro e Casa della Musica.