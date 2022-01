Anche l’Azienda USL Romagna aderisce all’iniziativa lanciata dalla Regione Emilia-Romagna organizzando nella giornata di domenica 16 gennaio quattro Open Day vaccinali, uno in ogni ambito provinciale, dedicati ai giovani e giovanissimi che hanno dai 5 ai 19 anni di età.

Ecco le sedi vaccinali dell’open day 5-19 anni di domenica 16 gennaio dalle 9 alle 19 in Romagna:

Ravenna: piano terra del CMP – di via Fiume Montone Abbandonato 134.

Forlì: primo piano della Pediatria di Comunità in via Colombo 11.

Cesena: Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 146.

Rimini: piano terra della Pediatria di Comunità presso il ‘Colosseo’, in via Coriano 38.

L’iniziativa rappresenta una opportunità in più che si aggiunge alle somministrazioni già in corso per la fascia dei giovani e giovanissimi, per avviare o proseguire il ciclo vaccinale, accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione e andare incontro alle esigenze delle famiglie, anche in vista dell’entrata in vigore del super green pass per l’utilizzo del trasporto pubblico.

Per accedere non occorre la prenotazione. Si ricorda che il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato.

La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori”

Ad oggi in Romagna nella fascia 5-19 sono 74.649 i giovani ad avere ricevuto almeno una dose di vaccino (5.568 nella fascia 5-11 e 69.081 nella fascia 12 -19) e 64.442 i ragazzi ad aver ricevuto il ciclo completo (608 nella fascia 5-11 e 63.834 nella fascia 12-19).