Piazza Einaudi si appresta ad accogliere domani un’iniziativa che anticipa la festa degli innamorati del 14 febbraio. Dalle ore 16, lo spazio allestito da Vivai Landi ospiterà “Aspettando San Valentino…”.

Una performance musicale della Dynamic Street Band che proporrà un viaggio musicale dixie jazz fino ad arrivare al funk. A esibirsi un quartetto composto da Luca Marianini alla tromba, Alessandro Scala al sax tenore, Marco Lazzarini al sax basso e Alessandro Casadei al rullante.

Si tratta della prima tra le iniziative della rassegna “Ravenna ci sta a cuore” approntata da Spasso in Ravenna, comitato sorto per contribuire alla promozione del centro storico di Ravenna grazie all’impegno dalle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, oggi punto di riferimento per oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati.

Considerando il maltempo che persiste sulla zona, si consiglia, per eventuali aggiornamenti o variazioni al programma, di consultare i canali social del Comitato Spasso in Ravenna sulle piattaforme Facebook, Instagram e il nuovo canale WhatsApp.

Altre iniziative verranno promosse nelle prossime settimane ancora in piazza Einaudi. Iniziative realizzate sempre anche grazie al sostegno de La Cassa, CEAR ed Assicoop Romagna Futura.