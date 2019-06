Domani martedì 25 giugno alle 21 nelle Artificerie Almagià si terrà un nuovo concerto dell’orchestra e del coro del Verdi, con la collaborazione di docenti e studenti dei licei musicali di Forlì e Bologna.

Il concerto sarà diretto dal maestro Ferri e da Greco come maestro del coro.

In programma lo Stabat Mater op.138 e la Sinfonia n. 40 K 550 di Mozart.

Ospite della serata sarà l’ associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mielomi (Ail) di Ravenna, che sta avviando un progetto per raccogliere fondi e per fornire assistenza domiciliare infermieristica ai bambini oncologici ed ematologici della provincia.

Sarà possibile devolvere fondi a tale scopo.

Questa produzione estiva è un progetto sinergico che va nella direzione di coordinare le migliori energie in tema di filiera musicale: fare in modo che gli studenti in uscita dai licei musicali guardino con consapevolezza e fiducia alla prosecuzione dei loro studi consolidando la missione delle Istituzioni di Alta Formazione nel garantire coerenza artistico-scientifica unita a una visione di indirizzo del mondo musicale nel suo articolato essere di saperi e ricchezza spirituale.

L’ingresso è libero.