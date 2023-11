A causa di un guasto al sistema informatico di laboratorio analisi della AUSL della Romagna, nella mattinata di oggi, mercoledì 29 novembre, si sono verificati rallentamenti e blocchi presso i centri prelievo del territorio aziendale relativi all’accesso diretto.

Sin dalla notte sono stati attivati i sistemi di emergenza (Disaster Recovery) del Laboratorio Analisi ed i tecnici hanno completato nell’arco della mattinata le attività di configurazione, al fine di ripristinare la piena funzionalità di tutti i sistemi informatici coinvolti, garantendo la riattivazione dei servizi agli utenti.

“Ci scusiamo con gli utenti per il disagio subito e precisiamo che l’accaduto non è in alcun modo collegato all’attacco informatico che alcune aziende sanitarie della Regione hanno subito la scorsa notte” afferma l’Ausl in una nota.

“Al fine di agevolare l’accesso, si comunica che nella mattinata di domani, giovedì 30 novembre, sarà ampliata l’offerta per l’accesso diretto nelle varie sedi erogative aziendali”.