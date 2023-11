Poco dopo le 20,30 ieri sera alla gelateria Papilla di via Santucci, un uomo a volto scoperto è entrato armato di pistola (forse falsa) minacciando è intimando alla dipendente di consegnargli il denaro contenuto nel registratore di cassa. La donna si è rifiutata ed ha immediatamente chiamato al cellulare la Polizia, il malvivente a quel punto si è dato alla fuga a piedi. Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia della Polizia, che dopo aver ricevuto la descrizione del rapinatore si è messa alla sua ricerca. Sicuramente per le indagini saranno utilizzate le immagini delle telecamera di sicurezza presenti in strada.